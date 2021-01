Coronavirus - Près de 30% des entreprises se trouvent dans une situation critique (2)

De nombreuses entreprises sont toujours en grande difficulté et leur nombre continue d'augmenter "de manière préoccupante" avec la deuxième vague d'infections au coronavirus, indique lundi une étude de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et du spécialiste des informations d'entreprises Graydon. Près de 30% des entreprises se trouvent dans une situation critique malgré les mesures de soutien. L'étude prévoit 50.000 faillites ou liquidations spécifiquement liées au Covid.

Après une petite reprise durant l'été, la deuxième vague du coronavirus au début du mois de novembre a à nouveau gravement touché l'économie belge, constatent la FEB et Graydon. D'après les résultats de l'étude qui a analysé plus de 400.000 entreprises, les mesures gouvernementales ont néanmoins ralenti l'hémorragie: 29,8% des sociétés éprouvent aujourd'hui d'importantes difficultés financières, contre 49,6% si aucune décision n'avait été prise. Parmi les entreprises financièrement saines avant le début de la pandémie, une sur cinq (20,1%) est cependant actuellement confrontée à d'importants problèmes de liquidités, contre 16,2% lors de la précédente analyse en septembre. Celles qui disposent encore de réserves importantes sont tout aussi susceptibles de subir les effets négatifs de la crise car elles doivent puiser dans leurs réserves, souligne encore l'étude.

Tous les secteurs sont touchés mais les activités de l'horeca et de l'événementiel sont particulièrement concernées par ces difficultés, avec respectivement 42,6% et 32% des entreprises en situation critique fin janvier. Dans les secteurs de la métallurgie, des transports, de l'industrie alimentaire et de l'industrie automobile, environ un quart des sociétés se trouvent également dans une situation particulièrement délicate.

Les entreprises plus jeunes et de plus petite taille, en particulier celles qui comptent 10 à 19 travailleurs, souffrent proportionnellement davantage de la crise, remarquent encore la FEB et Graydon. "Ce constat est alarmant dans la mesure où de nombreuses start-ups et scale-ups, représentant les entreprises de demain et commercialisant de nouvelles technologies expérimentales, pourraient disparaître et affecter ainsi notre potentiel de croissance à moyen et long terme."