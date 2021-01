Anderlecht: Michel Vlap, la victime des choix de Vincent Kompany?

Vendredi, malgré un travail intéressant entre les lignes à défaut d’être aussi tranchant que trois jours plus tôt contre Charleroi, le Néerlandais a de nouveau été prié de céder sa place prématurément, au profit de Diaby dès la 66e minute.

Serait-il la tête de turc de Vincent Kompany, qui ne s’y prendrait pas autrement s’il voulait lui faire comprendre qu’il n’entre définitivement plus dans ses plans et qu’il a intérêt à trouver une porte de sortie avant la fin du mois ? Kompany s’en défend, assurant qu’il traite tous les joueurs de la même façon. Souhaitant faire évoluer Diaby dans l’axe du secteur offensif et non sur les ailes où Mukairu et Amuzu tiraient la langue, l’entraîneur anderlechtois a hésité à faire sortir Vlap ou Aït El Hadj. S’il a finalement opté pour le premier, c’est très certainement parce qu’Aït El Hadj était plus actif à la récupération. Dix minutes plus tard, Anderlecht allait, il est vrai, terminer la rencontre avec quatre attaquants.

Ce mardi soir, si Diaby commence la rencontre à Mouscron, c’est une nouvelle fois Vlap qui en fera très probablement les frais.