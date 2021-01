Mobilisation syndicale à Anvers et Bruxelles pour la prime de fin d'année d'Interparking

Une saynète a été jouée devant le siège du groupe d'assurances Ageas situé rue du Marquis à Bruxelles. Un homme en costume rehaussé d'une redingote et coiffé d'un haut-de-forme était déguisé en actionnaire. Les membres des syndicats lui demandaient l'aumône, pour mimer l'attente d'un geste envers le personnel. Le personnage de l'actionnaire était également présent à la distribution de tracts à Anvers.

"On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le personnel, mais il y en a par contre pour les actionnaires", souligne Corinne Martin, permanente CNE. "Ageas a presque fait un milliard de bénéfices en 2020, pas uniquement donc avec Interparking, mais Interparking a bien payé les dividendes 2019 à ses actionnaires en mai 2020 malgré la demande des représentants du personnel de garder cet argent. On voulait anticiper la baisse de fréquentation des parkings avec le confinement et le télétravail. En recourant à un chômage temporaire massif, Interparking a bien profité de la solidarité belge pour amortir une partie des salaires. Il y a eu des pertes de salaire importantes et inégales, vu qu'Interparking a refusé de pratiquer un système de rotation. La prime de fin d'année est calculée au pro rata des prestations et se résume à peau de chagrin pour ceux en chômage temporaire depuis le mois de mars. L'Etat intervient en partie pour les employés et donc on ne demande pas à Interparking de tout payer. Pour les ouvriers, cela a été pris en charge par le fonds social".

Les syndicats demandent à Interparking d'intervenir financièrement dans le paiement des primes de fin d'année pour assurer un traitement égal à ses travailleurs en cette année particulièrement difficile avec la pandémie.