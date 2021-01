Action symbolique à Liège en faveur de la sécurité sociale

Une campagne pour la défense et la promotion de la sécurité sociale a été mise en place en partenariat avec les organisations composant le MOC, dont la CSC et la Mutualité Chrétienne. En guise de clôture, une action symbolique a été menée ce lundi, sur le temps de midi, en très petit comité afin de respecter les mesures Covid-19.

"La sécurité sociale ne tombe pas du ciel, elle n'a pas été créée d'un coup de baguette magique", a relevé Nicolas Laermans, animateur au CIEP (Centre d'Information et d'Education Populaire) du MOC. "Afin qu'elle soit accessible à toutes et tous, il faut la renforcer ici et la promouvoir à travers le monde."

L'action a débuté face à la Mutualité Chrétienne, place du XX août, où une bannière arborant les portraits et le slogan de la campagne a été apposée sur la façade. Ensuite, une fée aux longs cheveux blonds et vêtue d'une cape bleue s'est élancée vers le siège de la CSC, autre partenaire de cette campagne, avant de déambuler dans le centre de Liège.

L'objectif était de sensibiliser la population à l'importance de la sécurité sociale et ses mécanismes, "résultats d'une longue histoire collective et qui fonctionnent grâce à une solidarité invisible à laquelle chacun et chacune contribue", souligne le MOC. "Accès à des soins de santé de qualité pour les personnes malades, allocations de remplacement pour les personnes en chômage temporaire, congé parental étendu pour certains parents confrontés à la fermeture des écoles et des crèches, droit passerelle pour les indépendant(e)s, reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle... Voici quelques-unes des dispositions qui soutiennent et protègent les citoyen(ne)s en Belgique, pour qu'ils/elles puissent faire face à cette crise sanitaire d'une ampleur sans précédent. Sans notre sécurité sociale, il serait nettement plus difficile de l'affronter."