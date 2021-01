Championnat du monde de cyclo-cross: Zdenek Stybar annonce sa participation dimanche à Ostende

Le Tchèque de 35 ans qui a remporté le maillot arc-en-ciel à trois reprises 2010, 2011, 2014 a annoncé sa décision par l’entremise de son équipe Deceuninck-Quick Step. « Il n’était pas prévu que je dispute les Mondiaux cette année, mais les choses ont évolué. Comme nous savons que cette discipline est ma passion, après avoir regardé quelques courses à la télévision, j’ai senti dans mon estomac que je voulais vraiment courir. Normalement, cela n’aurait pas été possible, mais les choses ont changé et, après m’être beaucoup entraîné, je me sens bien. J’ai pesé mes options et j’en ai discuté avec Patrick Lefevere, ainsi qu’avec la direction de l’équipe, et je suis très reconnaissant d’avoir reçu le soutien de l’équipe. J’ai donc commencé à préparer le matériel et j’ai décidé de me lancer », a déclaré l’ancien grand rival de Sven Nys.

« Les championnats du monde auront toujours un sentiment particulier, car c’est là que j’ai commencé ma carrière et que j’ai remporté mes victoires spéciales dans cet événement. Je n’y vais pas dans l’espoir de gagner cette fois-ci, mais je vais me donner à fond pour me pousser et essayer d’obtenir le meilleur résultat possible. Il y a deux grands favoris, Wout van Aert et Mathieu van der Poel, mais après cela, la course pour la troisième place est assez ouverte. Le parcours sera agréable et pas trop technique et conviendra aux coureurs puissants. C’est une bonne chose pour moi, et comme mon dernier bloc d’entraînement s’est très bien passé, cela signifie que je peux essayer de pousser fort », a ajouté Zdenek Stybar.

Parallèlement à sa carrière en cyclo-cross où, outre ses titres mondiaux, il a gagné le Superprestige et la Coupe du monde en 2010, le Tchèque s’est tourné vers la route pour s’y consacrer presque exclusivement après 2014. Ses plus beaux succès sur celle-ci sont les Stade Bianche en 2015 et le circuit Het Nieuwsblad et le GP de l’E3 en 2019.