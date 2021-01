Excel Mouscron: trois matches de suspension requis contre Jorge Simao

Le second changement d’entraîneur en Premier League est survenu là où on ne l’attendait pas… ou pas tout de suite. Malgré une qualification pour les 8es de finales de la FA Cup, Frank Lampard a été relevé de ses fonctions par Chelsea et son président Roman Abramovich. L’oligarque russe et ses managers, c’est une histoire qui se finit toujours mal depuis son arrivée en 2003.