Le coronavirus a contaminé près de trois généralistes bruxellois sur dix

Parmi les médecins généralistes contaminés, 73 % estiment qu’ils ont été infectés par un patient. L’incapacité de travail a duré moins de 10 jours dans 55 % des cas. Elle s’est prolongée jusqu’à deux semaines pour 28 % et a atteint ou dépassé les quatre semaines chez près de 8 %.

Trente-et-un pourcent des répondants ressentent un « stress supérieur à la normale », pour 29 % à ressentir « un peu de stress » et 21 % « pas mal de stress ». Ils sont pourtant 9 sur 10 à ne pas avoir cherché de soutien psychologique, « à 70,5 % parce qu’ils n’en ressentaient pas le besoin et à 20,5 % parce qu’ils n’ont pas eu le temps », précise la revue.

Pour 21 % des médecins, la charge de travail alourdie par la crise sanitaire ne s’est pas tassée et les journées restent plus lourdes. « Les deux tiers des répondants parlent d’une charge de travail supplémentaire oscillant entre 15 et 35 % », écrit Medi-Sphère.