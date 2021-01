L'accélérateur de start-up Start it @KBC enregistre un record d'entrepreneurs en 2020

Un nombre record d'entrepreneurs a rejoint l'année dernière l'accélérateur Start it @KBC, qui soutient et conseille les start-ups dans le développement de leur activité, indique le bancassureur KBC lundi dans un communiqué. En 2020, 220 dossiers ont été comptabilisés au début de l'année et 280 au second semestre, malgré les turbulences et l'instabilité économique engendrées par la crise du coronavirus.

Start it @KBC a été lancé il y a six ans afin de partager l'expertise du bancassureur aux entrepreneurs débutants, ainsi que l'expérience d'autres partenaires du monde académique et des affaires. Selon les responsables de l'incubateur, les confinements ont permis à de nombreuses personnes de disposer de plus de temps pour se concentrer sur leurs idées commerciales. "Des personnes talentueuses qui ont perdu leur emploi à la suite de la crise du coronavirus ont fait le grand saut et ont lancé leur start-up", ajoutent-ils.

Start it @KBC se revendique désormais comme le plus grand accélérateur de Belgique, avec six hubs nationaux et des succursales internationales en Hongrie (Budapest, Gyor), République tchèque (Prague), au Royaume-Uni (Londres) et aux États-Unis (New York).

"Les start-ups qui ont pu se développer ces dernières années grâce à Start it @KBC ont déjà créé plus de 2.300 nouveaux emplois", détaille Lode Uytterschaut, fondateur et CEO de l'accélérateur. "66% des plus de 1.000 start-ups que nous avons accompagnées depuis le lancement de la plateforme sont toujours actives actuellement."