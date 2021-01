Coronavirus: un «Comité de concertation spécial» dédié à la jeunesse prévu ce mercredi

La Flandre a décidé que, la semaine qui précède les vacances de Carnaval, tous les cours se feraient en distanciel pour les élèves du secondaire. Il n’en est pour l’instant pas question en Communauté française. Le point était à l’agenda du dernier Comité de concertation, mais rien n’a été communiqué dans la foulée à ce sujet. Même topo pour le port du masque à partir de dix ans.

La donne pourrait toutefois changer dès mercredi. Le professeur Herman Goossens, par ailleurs responsable de la task force testing et tracing, s’apprêterait à déposer, ce mercredi, sur la table de nos élus une nouvelle étude sur la contamination dans les écoles. Pile le jour où il nous revient qu’un « Codeco spécial jeunesse » va avoir lieu.

Au cabinet du Premier ministre, on préfère parler d’un « simple moment de consultation ». L’idée serait en tout cas de réunir les ministres fédéraux et ceux des entités fédérées qui ont des compétences en rapport avec la jeunesse et l’enseignement. L’espoir est d’arriver à retrouver une ligne commune à l’échelle du pays. Vu l’ambiance actuelle, cela risque d’être assez tendu. A moins que le virus, c’est l’une de ses rares qualités, parvienne une fois de plus à remettre tout le monde d’accord.