L’avocat de Trump poursuivi pour diffamation après ses théories complotistes sur l’élection

L’avocat de Donald Trump avait affirmé que les machines électorales de la société Dominion Voting Systems avaient contribué à « voler l’élection » au président républicain : celle-ci a attaqué lundi en justice Rudy Giuliani pour diffamation, lui réclamant 1,3 milliard de dommages et intérêts pour avoir nui à sa réputation et mis en danger ses employés.

Dans une plainte déposée lundi au tribunal fédéral de la capitale Washington, Dominion Voting Systems accuse l’ex-maire de New York d’avoir été l’un des principaux propagateurs du « Grand mensonge », théorie complotiste selon laquelle cette société, l’un des principaux fabricants de machines et logiciels pour les élections américaines, aurait truqué le scrutin pour « renverser » des votes destinés au président sortant et les attribuer à son rival démocrate Joe Biden.