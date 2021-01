Tesla prévoit la production d'une nouvelle technologie de batteries à Berlin

L'usine produira un nouveau type de batteries six fois plus puissantes utilisant des électrodes qui prennent moins d'espace et consomment moins d'énergie, selon les sources sectorielles consultées par DPA.

Les éléments de batterie augmenteraient l'autonomie des voitures de 16%, ont affirmé ces sources. Dans le même temps, en raison de la puissance accrue de ces batteries, moins d'éléments seraient nécessaires dans chaque voiture.