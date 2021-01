Un virus, mais deux stratégies pour nos écoles

Mais le virus est têtu. En décembre, il semblait acquis que février amènerait des jours meilleurs. Aujourd’hui, la propagation des variants plombe cet espoir, menaçant d’empoisonner à nouveau la vie de centaines de milliers d’écoliers et de leurs familles. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke s’en émeut au point de sonner l’alarme : « Nous devons bien réfléchir à la façon dont nous appréhendons les contaminations chez les enfants car, à un certain moment de l’épidémie, la vie à l’école peut elle-même devenir une source de contamination. »

Deux approches, donc. Pourtant, la vitesse à laquelle se répand le variant britannique et la menace potentielle que fait peser son frère sud-africain renforcent le même sentiment d’angoisse. On voit mal pourquoi ces mutations s’arrêteraient à la frontière linguistique. L’été dernier, rappelons qu’il n’a fallu que quelques jours pour que le rebond pandémique qui avait mis Anvers à l’arrêt n’atterrisse dans le jardin de Bruxelles et de la Wallonie.

L’intention n’est toutefois pas ici de désigner qui a tort ou a raison, qui interprète à bon escient le principe de précaution ou en abuse, mais de regretter que la gestion de l’épidémie n’ait pu transcender les barrières communautaires. Davantage d’homogénéité aurait contribué à rassurer tous les parents dont les enfants fréquentent l’école, qu’importe la Région dans laquelle ils vivent. Ce n’est pas anodin.

Et puis, il y a cette nouvelle interdiction qui s’esquisse en Flandre : va-t-on vers une limitation des activités en extérieur pour les moins de 12 ans, comme en Brabant flamand et au Limbourg ? Une tuile de plus… Qui aurait dit il y a un an qu’un virus viendrait casser le rythme infernal des navettes post-scolaires, du judo au solfège et du solfège au rugby, en passant par la fancy-fair…

Le paradoxe veut que cette frénésie compose en partie la vie. Le virus, lui, l’anéantit.