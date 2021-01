Coronavirus: voici la liste des centres de vaccination en Wallonie (carte interactive)

Alors qu’un peu plus de 60.000 personnes ont pu recevoir la première dose de vaccination contre le Covid-19 en Wallonie, la Région a détaillé, ce lundi soir, les lieux de vaccination pour le grand public, qui débutera dans quelques semaines. En effet, la prochaine phase de la campagne de vaccination concerne les résidents et le personnel des institutions d’hébergement des personnes en situation de handicap. Puis, durant le mois de février, le personnel d’aide et de soin de première ligne, pourra à son tour se faire vacciner.

« Ces phases seront ensuite suivies par la campagne de vaccination à destination du grand public en commençant (1) par les personnes de 65 ans et plus, (2) les personnes de 45 à 65 ans avec des risques de santé, et (3) celles qui exercent des fonctions essentielles (fonctions qui restent à définir en interfédéral) » détaille un communiqué des autorités.

Les lieux de vaccination détaillés

Le communiqué présente la liste de l’ensemble des lieux de vaccination à destination de ces publics. Voici l’organisation établie pour la Région wallonne. Il y aura des centres fixes et d’autres itinérants.