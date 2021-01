Valérie Glatigny: «Une extrême prudence pourrait conduire à sacrifier la jeunesse»

La ministre de l’Enseignement en fédération Wallonie Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), était invitée sur le plateau de la Première ce mardi matin. Elle est revenue sur la situation dans les écoles et insiste sur la situation des 18-25 ans, qui sont entièrement en distanciel depuis plusieurs mois. «Je pense qu’une extrême prudence pourrait conduire à sacrifier la jeunesse, et que les mesures qu’on prend pourraient avoir à terme des conséquences beaucoup plus dramatiques que le mal qu’elles sont censées combattre», souligne la ministre.

Pas de reprise des cours en présentiel à l’ordre du jour, étant donné la situation épidémiologique. Mais la ministre veut déjà donner des perspectives aux étudiants : « Nous souhaitons une reprise progressive des cours en présentiel. On a demandé au commissariat covid de pouvoir revoir le protocole qui permettait 20 % de présence sur le campus. Pour le moment, c’est ordinateur, dodo, ordinateur, dodo, et ça ça suffit. Mais il n’y a rien de plus décourageant que de faux espoirs. On veut donner des perspectives mais s’arrêter sur une date, c’est dangereux ».