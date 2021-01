Baisse du nombre de crédits l'an dernier

Le nombre de crédits a légèrement baissé entre 2019 et 2020 et s'élevait fin décembre à 10.677.273 crédits (-1,3%) contractés par 6,2 millions d'emprunteurs, selon les chiffres de la Banque nationale diffusés mardi. Le nombre de nouveaux crédits à la consommation et de crédits hypothécaires a baissé de 17,8%.

Par Belga