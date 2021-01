Mega World - Le personnel de Mega World devant le Parlement wallon

La faillite de Mega World a été prononcée le 22 décembre. Depuis, ses 672 travailleurs attendent les documents administratifs qui doivent leur permettre d'ouvrir un nouveau chapitre. La plupart sont donc actuellement sans statut et sans revenu.

"L'ex-patron n'a pas rentré les données correctes au secrétariat social. Donc, le curateur a dû remettre de l'ordre", a expliqué Christophe Bouvier, secrétaire permanent Setca-FGTB Brabant wallon, en charge du dossier au niveau national. "Cela a mis le personnel dans une posture très compliquée et il se sent aujourd'hui oublié par le politique. Qui plus est, lorsque l'entrepreneur néerlandais Dirk Bron a repris l'entreprise en février 2020, il était déjà sous le coup d'une enquête judiciaire aux Pays-Bas pour faux, usage de faux et détournement de fonds. Comment a-t-on pu laisser un truand notoire jouer avec l'avenir et la vie de 650 personnes?."