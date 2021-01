L'approvisionnement de Doel menacé par une incertitude juridique en Allemagne

Un tribunal avait estimé qu'une première procédure d'appel n'était pas suspensive et que le combustible pouvait donc être livré. Mais un deuxième recours a récemment été introduit. On ignore encore si celui-ci est suspensif.

Cette incertitude ne peut toutefois pas durer. Le combustible doit en effet être chargé dans le coeur des réacteurs lors de la révision programmée. Pour Doel 1, celle-ci est prévue entre mai et début juillet et pour Doel 2 entre fin mars et début mai.