Mbaye Leye analyse l’éclosion du jeune Hugo Siquet au Standard: «C’est le meilleur à sa place»

« Si Siquet joue aujourd’hui, c’est parce que c’est le meilleur à sa place à droite », a raconté Mbaye Leye au micro de La Tribune. Pour lui, peu importe que le Liégeois n’ait que 18 ans. Ce qui l’intéresse, ce sont ses qualités. « Je l’ai dit à mes joueurs : il n’y a pas de jeunes chez moi, il n’y a que des professionnels. Sur leur bulletin de paye, il est marqué « joueur de football professionnel ». C’est tout ce qui importe. Que vous ayez 16 ou 37 ans, si vous êtes bons, vous allez jouer. Si Dussenne joue alors qu’il est plus âgé, c’est parce qu’il sera important dans ce match-là. On peut être entraîneur et être bon à 28 ans comme Will Still ou être entraîneur avec un immense CV et être mauvais. L’âge, peu importe. »

Et le jeune back droit n’est pas le seul à livrer de belles performances depuis l’arrivée de Leye. Amallah, Bastien, Raskin… Ils sont nombreux à sembler revivre grâce au Sénégalais. Un contraste marquant avec les visages affichés il y a quelques semaines. « C’est un avantage de connaître le groupe », a ensuite analysé l’ancien adjoint de Michel Preud’homme. « Je peux jouer avec le système qui me convient et les joueurs qui me conviennent. Ils peuvent attaquer car ils ont les aptitudes pour aller vers l’offensive. Et derrière, il y a des joueurs qui sont bons même si certains peuvent penser qu’ils ne vont pas trop vite. L’essentiel ce n’est pas d’aller trop vite mais d’être dans les bons mouvements. Dans les matchs qu’on a faits, c’était le cas. On va continuer à souffrir car il y a des équipes qui nous seront peut-être supérieures. Quand on jouera contre elles, on va souffrir. Mais l’essentiel est d’avoir un résultat positif. »