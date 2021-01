AG de la Pro League: pas décision sur la formule à 18, plus de report des matches pour les playoffs de fin de saison

La décision de la Pro League sur la prolongation de la formule actuelle du championnat à 18 équipes était attendue aujourd’hui mais il n’en est rien. L’éventuelle prolongation sera discutée lors de la prochaine AG prévue le 3 mars prochain. L'intgération des équipes U23 en D1B sera également à l’agenda ce jour-là.

Cependant, une décision a été prise par la Pro League et elle concerne le report des matches si une des équipes compte sept cas de coronavirus dans son effectif. Le report ne sera plus possible à partir du stade des playoffs. Cela sera seulement possible pour les matches de promotion et relégation.