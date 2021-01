Pro League: pas de décision sur la formule à 18, plus de report des matchs pour les playoffs de fin de saison

Décidément, la Pro League a l’art de surprendre son monde. Et ses acteurs. Alors que la saison actuelle, chamboulée par la pandémie du Covid-19, se poursuit tant bien que mal dans l’ambiance feutrée des stades à huis clos, les clubs n’auront plus l’opportunité de demander le report des rencontres à partir des Playoffs 1 et 2. Une fois que la phase régulière aura rendu ses verdicts, les huit formations – qui pourront se disputer le titre ou les places européennes – devront jouer. Qu’importent les risques et le nombre de cas positifs détectés. « Ce n’est pas une situation idéale, mais c’est la moins mauvaise. Cette décision permettra de protéger les droits TV, qui restent la dernière branche des recettes des clubs professionnels », estime Pierre François, le CEO de la Pro League. « Le calendrier étant ce qu’il est cette saison, nous n’avons déjà plus de créneaux disponibles pour reporter des matches. D’autant qu’il ne sera plus possible de jouer après le 31 mai, date à laquelle les clubs doivent mettre les joueurs à disposition des équipes nationales. » Concrètement, si une équipe est décimée par des tests positifs au Covid-19, le club en question aura le devoir de se montrer créatif. En relançant certains joueurs ou en donnant la chance à des jeunes. Histoire d’éviter un forfait, qui aurait inévitablement des conséquences sportives et financières.

Une exception a néanmoins été décidée concernant les matches de barrage pour la promotion/relégation entre le 17e de D1A et le 2e de D1B. Ces rencontres en aller-retour pourront être reportées au cas où l’une des deux formations compte au minimum sept cas positifs au sein de son noyau.

Formule à 18 et intégration des U23 ? C’est reporté

Les dossiers concernant la prolongation de la formule actuelle à 18 clubs en D1A et l’intégration d’équipes U23 en D1B, discutés déjà depuis un petit temps, n’ont pas été votés. Ni même débattus ce mardi. Pour espérer une avancée significative, il faudra attendre la prochaine AG, prévue le mercredi 3 mars. « Ce sont des deux dossiers qui sont sans doute aussi liés politiquement que sportivement. Nous avons un mandat pour trouver une solution, mais je pense que si un accord intervient pour les Espoirs, le format de compétition suivra », explique Pierre François, qui ignore encore à quoi s’attendre pour la saison 2022-2023. « Dans les prochaines semaines, il faudra voir si ces projets sont acceptables pour suffisamment de clubs. Puisqu’une majorité des 2/3 est requise pour les votes. » Patience et prudence, donc, au sommet de la pyramide du football belge. D’autant que certains cercles (Gand et l’Antwerp pour l’intégration des U23 ainsi que le Beerschot et le Cercle Bruges pour la formule du championnat) n’hésitent pas à mettre un sérieux coup de frein dans l’avancée de ces dossiers.