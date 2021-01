L'isolation d'une maison, un surcoût de 1.000 euros environ par rapport à l'an dernier

Depuis le début de la pandémie, les gens prennent moins leur voiture et voyagent moins en avion. Dès lors, moins de carburants comme l'essence et le kérosène sont produits dans le monde et le prix du sous-produit MDI augmente. Ce dérivé de benzène est à la base des matériaux d'isolation PIR et PUR. Le prix des plaques d'isolation est passé de 104 euro par m3 en juin 2020 à 140 euros par m3 actuellement, soit une hausse de 35%.

Pour une nouvelle construction moyenne de 150 m2 de surface, le surcoût est d'environ 1.000 euros.