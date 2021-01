Coronavirus: l’Allemagne envisage d’interrompre les vols vers son territoire

Instagram, royaume du superficiel. Lancé en 2010, le réseau social a depuis bien évolué regroupant plus d’un milliard d’utilisateurs. Parmi eux, on retrouve les influenceurs. Ils sont suivis par des milliers voire des millions d’abonnés pour leur contenu « instagrammable ». Mais ils font souvent parler d’eux à cause de bad buzz…