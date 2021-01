Coronavirus: les activités extrascolaires divisent toujours

Les trois Communautés du pays ne sont pas encore parvenues à trouver un consensus sur une adaptation des activités extrascolaires. Après une nouvelle réunion ce mardi matin, les ministres fonctionnels doivent se retrouver à nouveau à 16h pour tenter de dégager un accord commun, a indiqué le ministre flamand de la Jeunesse, Benjamin Dalle (CD&V).

Face au risque de troisième vague pandémique à cause des nouveaux variants du coronavirus, plusieurs experts sanitaires préconisent désormais de suspendre les activités extrascolaires pour les moins de 13 ans afin de réduire les risques de diffusion du virus.

Pour ces experts, pareille décision permettrait d’éviter de devoir prendre des mesures plus drastiques, comme une éventuelle fermeture des écoles. La mesure fait toutefois débat alors que de plus en plus de signaux montrent un malaise psychologique grandissant auprès des jeunes, isolés et privés de nombreuses activités.