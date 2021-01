La chambre du conseil prononce la libération sous conditions de François Fornieri

Entre 2018 et 2019, l’homme d’affaires liégeois a accordé de larges indemnités et bonus à l’ancien management de Nethys, dont Stéphane Moreau. Une complaisance qui pourrait être délictueuse et lui a valu, jeudi soir, d’être placé sous mandat d’arrêt.

Inculpés le 21 janvier d’abus de biens sociaux et de détournement par une personne exerçant une fonction publique, placés dans la foulée sous mandat d’arrêt, François Fornieri et Pierre Meyers ont été entendus par la chambre du conseil de Liège, ce mardi matin. Celle-ci s’est prononcée en faveur de leur libération sous conditions, assurent au Soir leurs avocats respectifs. Le parquet général a désormais 24 heures pour faire appel de cette ordonnance et, si recours il y a, il devra être plaidé devant la chambre des mises en accusation dans les 15 jours. Un tel recours provoquerait également le maintien de François Fornieri et Pierre Meyers en détention préventive 15 jours de plus.

18,6 millions d’indemnités Avec Jacques Tison, qui a aussi été auditionné de mercredi à jeudi passés mais a été laissé en liberté sous conditions, François Fornieri (patron de l’entreprise pharmaceutique Mithra) et Pierre Meyers (ex-codirigeant de CMI) constituaient jusqu’en octobre 2019 le comité de nomination et de rémunération de Nethys. Une fonction qui leur permettait de fixer unilatéralement, sans validation du conseil d’administration, les émoluments du management de l’entreprise. Et ils ne s’en sont pas privés : refusant que Stéphane Moreau, Pol Heyse, Bénédicte Bayer et Diego Aquilina (ex-CEO de l’assureur Integrale, filiale de Nethys) pâtissent de l’entrée en vigueur d’un décret gouvernance dont une des premières ambitions était de limiter les rémunérations dans le secteur public, ils ont, en quelques mois, accordé au quatuor des indemnités, primes et bonus pour un total de 18,65 millions d’euros. Dont 11,63 millions pour le seul Stéphane Moreau.

Bien que saluant – au micro de l’agence Belga dès la sortie de la chambre du conseil et avant donc que la décision de celle-ci soit connue –, le rapport « particulièrement long et objectif » du juge d’instruction, le conseil de M. Fornieri, Philippe Culot, a estimé qu’il n’y avait pas d’indice d’infraction, tant dans le chef de François Fornieri que de Pierre Meyers. « Et quand bien même il y aurait des indices d’infraction, il n’y avait pas d’absolue nécessité de maintenir ces deux personnes en détention préventive. » Deux des inculpés, Jacques Tison et Bénédicte Bayer, a rappelé Me Culot en début d’après-midi, ont d’ailleurs été laissés en liberté par le juge moyennant le respect de conditions, comme l’interdiction de parler du dossier avec des tiers. « Ce à quoi M. Fornieri s’est engagé », assure son avocat.