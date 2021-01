Les ventes de champagne ont baissé de 18% dans le monde, mais de 5% en Belgique

La filière Champagne enregistre une baisse de 18% des volumes de bouteilles expédiées, contre moins 30% redoutés au premier semestre 2020, grâce aux ventes de fin d'année. Le chiffre d'affaires de la filière devrait s'établir autour de 4 milliards d'euros, soit une perte d'environ 1 milliard d'euros sur un an.

En France, la fermeture des hôtels, bars et restaurants et le recul du tourisme ont contribué à cette "année noire"; "mais nous avons bien su gérer la crise en limitant la production (...) et le résultat (...) est meilleur que ce que nous avions craint en juillet", a affirmé le président de l'Union des Maisons de Champagne, Jean-Marie Barillère.