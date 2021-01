Restructuration Bosch Tirlemont - Les négociations entre direction et syndicats de Bosch Tirlemont ont débuté

Au total, quelque 600 des 1.500 collaborateurs de Bosch ont quitté l'entreprise depuis 2009. Lors des restructurations précédentes, la plupart des licenciements avaient pu être évités grâce à des départs volontaires, des départs à la pension anticipés ou des suppressions de postes progressives. Actuellement, 863 personnes y travaillent encore.

Jeudi dernier, la direction avait annoncé son intention de réduire encore ce nombre de près de moitié. Selon l'entreprise, la production du bras d'essuie-glace n'est plus rentable. Il n'y a d'avenir que dans le domaine du caoutchouc et des balais d'essuie-glaces automatisés, affirme-t-elle. Les travailleurs ont spontanément cessé de travailler jeudi et la production à Tirlemont est également restée à l'arrêt pendant le week-end.

La première phase de la loi Renault sur les licenciements collectifs a débuté mardi. "Cela signifie que nous avons surtout conclu des accords pratiques, et que nous n'avons pas encore discuté du contenu du dossier", explique Leen Vanderhulst, secrétaire du syndicat chrétien flamand ACV.