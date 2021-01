Le beau geste de Thibaut Courtois, qui va envoyer son maillot à un jeune supporter blessé en jouant au football (photo)

Thibaut Courtois, le gardien de but des Diables rouges, a réalisé un beau geste ce lundi à l’attention d’un jeune supporter qui s’est blessé en jouant au football.

« Hier, mon neveu s’est cassé le cubitus et le radius avec un déplacement des os en pratiquant son sport préféré, le football. Aujourd’hui il a été opéré. Recevoir le maillot de Thibaut Courtois lui remonterait le moral ainsi qu’à sa famille, c’est sûr », a posté l’oncle du jeune gardien sur son compte Twitter, en ajoutant des photos de son neveu après l’opération.

Après plus de 300 partages, le post est arrivé aux oreilles du gardien belge, qui y a directement répondu : « Beaucoup d’encouragement à votre neveu et je lui souhaite un prompt rétablissement ! Envoyez-moi vos coordonnées en privé et je vous enverrai un maillot ».