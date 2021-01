Coronavirus - Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à conditionner leur vaccin (2)

Sanofi va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid-19 et devrait conditionner plus de 100 millions de doses destinées à l'Union européenne d'ici fin 2021, a annoncé mardi Paul Hudson, le directeur général du laboratoire français dans une interview accordée au Figaro.

Par Belga