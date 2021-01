C’est officiel: Thomas Tuchel succède à Frank Lampard et devient le nouveau coach de Chelsea

Tuchel a signé un contrat de dix-huit mois, avec option pour une prolongation, a expliqué Chelsea dans un communiqué. Tuchel avait été démis de ses fonctions au Paris Saint-Germain le 29 décembre dernier. En deux saisons et demie à Paris, l’Allemand avait remporté deux championnats, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue et mené le PSG à la première finale de Ligue des Champions de son histoire, perdue 1-0 contre le Bayern Munich en août dernier.

« Nous avons le plus grand respect pour le travail de Frank Lampard et l’héritage qu’il laisse à Chelsea », a déclaré Tuchel dans le communiqué de son nouveau club. « En même temps, je suis impatient de rencontrer ma nouvelle équipe et participer au championnat le plus excitant. Je suis reconnaissant de faire maintenant partie de la famille de Chelsea, c’est incroyable. »