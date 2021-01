L'appli Grindr risque une amende record en Norvège pour partage illégal des données

Se présentant comme "le plus grand réseau mondial de rencontres pour les personnes gays, bi, trans et queer", Grindr est accusée d'avoir partagé avec des tiers, à des fins de marketing, les coordonnées GPS, des éléments du profil de ses utilisateurs et le fait même qu'ils utilisent l'appli, donnant ainsi des indications sur leurs préférences sexuelles.

"Notre conclusion préliminaire est que Grindr a fourni des données personnelles sur ses utilisateurs à un certain nombre de tiers sans fondement légal", a indiqué le directeur de Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, dans un communiqué.