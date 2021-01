Mouscron – Anderlecht: Xadas ouvre le score sur une grosse erreur défensive des Mauves, le VAR annule un but à Mukairu (1-0, direct)

De leur côté, les Hurlus rêvent d’une victoire pour prendre un peu de distance avec la zone rouge (le Cercle et Waasland-Beveren).

Les faits du match

18’ : But de Bruno Xadas ! Le Portugais profite d'une grosse hésitation de Wellenreuther, Miazga et Delcroix à l'entrée de la surface. Les trois joueurs d'Anderlecht s'arrêtent face au ballon, ce qui permet au milieu de Mouscron de surgir pour le reprendre et tromper Wellenreuther d'un plat du pied droit. (1-0, 18e)

22’ : Paul Mukairu pense égaliser ! Amuzu centre depuis son côté droit après un contre favorable. Vlap prolonge le ballon vers Mukairu sur sa gauche, qui trompe Koffi d'un tir croisé. Mais Amuzu est finalement signalé en position de hors-jeu, ce qui annule le but.