D1A: l’Antwerp remonte provisoirement à la deuxième place après sa victoire à Eupen (0-2)

L’Antwerp a dominé la première mi-temps, ponctuant chaque tir cadré d’un but. Après une énorme occasion pour Didier Lamkel Zé, Lior Refaelov a bénéficié d’un assist de Peter Gerkens pour ouvrir la marque (0-1, 18e). Le Great Old a doublé son avance peu avant la demi-heure. Un corner tiré par Refaelov a surmonté Théo Defourny et est retombé sur la tête d’Abdoulaye Seck (0-2, 28e).

Fautif sur le deuxième goal, Defourny a repoussé un penalty de Lior Refaelov, généreusement accordé par Bram Van Driessche (61e). Rarement inquiété, l’Antwerp s’est remis sur de bons rails après sa défaite à domicile contre Ostende.

Au classement, l’Antwerp passe provisoirement à la deuxième place avec 40 points.