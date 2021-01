Affaire Chovanec: les procédures disciplinaires à l’encontre de la police risquent de se faire attendre

Lire aussi Affaire Chovanec: la direction de la police administrative informée trois jours après la mort

« D’après mes informations, le directeur envisage d’activer cet article parce que l’enquête judiciaire court toujours et s’étend, et parce qu’une reconstitution des faits est planifiée les 9 et 11 février (…) Donc, pour un bon nombre des membres du personnel, on va se mettre sur le rythme des décisions judiciaires », a expliqué M. De Mesmaeker.