Voyages essentiels autorisés dès ce mercredi: voici l’attestation à remplir

– Les voyages des diplomates, ministres, chefs d’État et de gouvernement ; les voyages du personnel des organisations et institutions internationales et des personnes invitées par ces organisations et institutions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces organisations et institutions ; les voyages du personnel des missions diplomatiques et consulaires et des personnes invitées par ces missions dont la présence physique est nécessaire au bon fonctionnement de ces missions ; les voyages des membres du Parlement européen dans le cadre de leurs fonctions ;

– Les voyages pour des raisons familiales impératives (regroupement familial, les visites à un conjoint ou partenaire ne vivant pas sous le même toit, les voyages dans le cadre de la coparentalité, les voyages dans le cadre des enterrements ou des crémations de parents ou d’alliés au premier et au deuxième degré ou de proches, les voyages dans le cadre de mariage civils ou religieux de parents ou alliés au premier et au deuxième degré) ;

– Les voyages effectués pour des motifs humanitaires ;

– Les voyages qui sont liés aux études ;

– Les voyages d’habitants de communes frontalières et de leurs communes voisines directes au pays frontalier comme élément de la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées dans le pays de résidence principale et qui sont nécessaires ;

– Les voyages pour apporter des soins aux animaux ;

– Les voyages dans le cadre d’obligations juridiques ;

– Les voyages pour faire effectuer des réparations urgentes dans le cadre de la sécurité du véhicule ;

– Les voyages dans le cadre d’un déménagement ;

– Les voyages de transit.