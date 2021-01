Coronavirus: les Etats-Unis auront assez de doses pour vacciner tous les Américains d’ici la fin de l’été

Pour accélérer les vaccinations, les Etats américains devraient recevoir 10 millions de doses par semaine, contre 8,6 millions actuellement, pendant les trois prochaines semaines au moins, a par ailleurs annoncé la Maison Blanche.

Le gouvernement Biden s’engage aussi à fournir aux Etats une estimation de la distribution des doses sur trois semaines, contre une seule actuellement, ce qui permettra aux autorités locales de mieux organiser les campagnes de vaccination.

Lundi, le président américain Joe Biden avait estimé que les Etats-Unis se rapprocheraient de l’immunité collective face au Covid-19 d’ici l’été.

« Je suis confiant dans le fait que d’ici l’été nous nous serons nettement rapprochés de l’immunité collective », avait-il déclaré, alors que le pays est le plus touché au monde avec plus de 25,4 millions de cas positifs et plus de 420.000 morts.