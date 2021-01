Nissan ne veut plus vendre à terme que des voitures électriques sur ses marchés clés

Malgré la popularité de cette Nissan Leaf, l'entreprise vend toujours davantage de voitures qui fonctionnent aux combustibles fossiles. Les modèles de 2019 les plus vendus au Japon, en Europe, aux États-Unis et en Chine sont en effet équipés de moteurs à essence ou diesel.

En outre, le fabricant souhaite travailler plus étroitement avec les entreprises énergétiques pour rendre les réseaux d'électricité plus écologiques. Nissan vise ici des systèmes dans et sur les bâtiments qui peuvent générer de l'énergie renouvelable. Ses propres processus de production doivent également devenir plus efficaces sur le plan énergétique. Nissan n'a pas divulgué le niveau d'investissement requis pour cela.