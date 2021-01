Antonio Conte félicite le comportement de Lukaku face à Ibrahimovic: «Je suis content d’avoir vu Romelu comme ça» (vidéos)

La tension entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic est graduellement montée au cours de la première mi-temps de Inter Milan – AC Milan en Coupe d’Italie, avant d’atteindre son sommet au moment de rentrer dans les vestiaires. « Va faire tes rituels vaudous de m… ailleurs, petit âne », a lancé le Suédois à son ancien coéquipier à Manchester United. Des propos qui sont très mal passés auprès du Belge qui l’a fait savoir par quelques insultes.

Sur sa ligne de touche, Antonio Conte était aux premières loges de ce duel et a plutôt apprécié le spectacle. « Les derbies sont comme ça, ce n’est pas une promenade de santé », a expliqué l’entraîneur des Nerazzurri à l’issue de la rencontre. « J’ai été footballeur et je sais que les esprits peuvent s’échauffer dans un match. Je suis même content d’avoir vu Romelu comme ça. Ibrahimovic a en lui cette méchanceté du gagnant et Lukaku a beaucoup évolué sur cet aspect-là. Vous savez l’importance qu’il a dans notre équipe. S’il s’énerve de temps en temps, ça me rend juste heureux. »