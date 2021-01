Coupe de Belgique: RTL retransmettra bien Seraing-Standard et FC Liège-Anderlecht

Ce n’est pas encore annoncé officiellement mais, selon nos infos, RTL et Eleven ont bien conclu un accord concernant les droits TV de la Croky Cup. Il se confirme donc que RTL diffusera, le mercredi 3 février, les matches Seraing-Standard (19h) et FC Liège-Anderlecht (21h15).

L’Union et le RWDM sur BX1

Concernant les télés locales, BX1, qui avait déjà diffusé les matches de l’Union et du RWDM au cinquième tour, s’est entendu avec Eleven et RTL pour retransmettre en direct l’entièreté des matches Union – Mouscron (le mardi 2 février à 18h) et FC Malines – RWDM (le mercredi 3 février à 16h). Ces rencontres seront également visibles gratuitement sur le site de BX1, et sur son Facebook. Pour les tours suivants en cas de qualification des deux clubs bruxellois, rien n’est encore défini.

Par ailleurs, la chaîne picarde Notélé pourrait également diffuser Union – Mouscron (c’est en négociation), alors qu’Antenne Centre négocie toujours pour Antwerp – RAAL (déjà acquis par la télé locale anversoise), de même que Télésambre pour Olympic – Zulte Waregem. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures.