Bozar rouvre partiellement ses portes

Bonne nouvelle du côté du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles qu’un violent incendie avait contraint à la fermeture depuis le lundi 18 janvier. Si les parties touchées par le feu et les dégâts des eaux restent évidemment inaccessibles, la partie nord du bâtiment, épargnée par l’incendie, est à nouveau accessible.

Dès ce jeudi 28 janvier, on pourra à nouveau visiter les expositions Facing van Eyck, Primordial Earth de Léonard Pongo et Fulu act. L’installation contemporaine, Beethoven : Theatre of the World reste également visible dans le Hall Horta, malgré la fermeture prématurée de l’expositionHotel Beethoven à laquelle elle était liée. La programmation en ligne qui avait été momentanément interrompue, reprend également ce jeudi.

Du côté sud, les choses demanderont nettement plus de temps. Si la structure d’origine de Victor Horta a été en grande partie préservée, les éléments plus récents comme les structures techniques installées en 2009-2010 ont été détruits. À l’intérieur, ce sont surtout les grandes quantités d’eau déversée par les pompiers, couplées à la pluie de la semaine dernière, qui ont provoqué des dégâts dans le circuit d’exposition sud et dans la salle Henry Le Bœuf où l’orgue monumental a été particulièrement touché. L’enquête sur l’état des lieux, les dommages (sur les plafonds, le parquet d’origine, les murs, les portes acoustiques de bois de la salle Henri Le Bœuf…) et l’impact à long terme est toujours en cours mais la fermeture de certaines parties devrait durer plusieurs mois.