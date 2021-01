Bruxelles: Annie Cordy privée de tunnel?

Féminiser l’espace public bruxellois, c’était l’une des bonnes résolutions 2020 d’Elke Van den Brandt (Groen) et Nawal Ben Hamou (PS) – pour l’heure, 6,1 % seulement des rues de la capitale portent le nom d’une femme. Les deux membres du gouvernement bruxellois lançaient alors un premier dossier emblématique : le tunnel Léopold 2, dont la nouvelle appellation serait bien sûr féminine mais aussi décolonialisée. Mode citoyenne oblige, il fut décidé de consulter les Bruxellois(es). Lesquel(le)s pouvaient suggérer des personnalités, pourvu que ces dames répondent à deux critères : être décédée et avoir eu un impact sur la société.

Verdict ? Au total, 5.521 réponses. Très largement en tête, Annie Cordy (1.752 voix, 31,7 % des suffrages) devance deux reines, Astrid (493 voix) et Elizabeth (488). Fort de cette consultation citoyenne ouverte, un comité d’experts (deux associations féministes, deux associations actives autour de la décolonisation et deux chercheurs) a établi une short list, qui sera de nouveau soumise au vote populaire, la lauréate devant encore être adoubée par le gouvernement. Seul hic… sur la short list, on ne trouve trace ni d’Annie Cordy, ni des deux souveraines ! Justification (ou plutôt tentative de) : la chanteuse « n’est pas connue dans les deux communautés linguistiques », et « la famille royale a déjà beaucoup de place dans l’espace public ». « Voilà pourquoi aucun nom du top 3 n’a été retenu par le jury », assument Elke Van den Brandt et Nawal Ben Hamou.

En réalité… neuf des dix noms soufflés par les citoyen(ne)s ont été snobés par le jury (on y retrouvait aussi Maurane, Mawda Shawri, Gabrielle Petit, Marie Poppelin ou Antoinette Spaak). Concrètement, les experts suggèrent de garder les noms suivants, puisés dans le bas du Top 30 : Andrée De Jonghe, Chantal Ackerman, Isala Van Diest, Marguerite Yourcenar, Marie Curie, Rosa Parks et Semira Adamou. Et ils y ont ajouté Sophie Kanza et Wangari Mattaï.