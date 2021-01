Mercato: Arsenal attire Martin Odegaard en prêt en provenance du Real Madrid

Arsenal a officialisé ce mercredi l’arrivée de Martin Odegaard dans son effectif. Le milieu de terrain norvégien débarque à Londres en prêt en provenance du Real Madrid.

Odegaard, 22 ans, est au Real depuis 2015 où il est passé par la Castilla. Depuis, il a enchaîné les prêts : Heerenveen et Vitesse Arnhem aux Pays-Bas avant de se faire les dents en Liga du côté de la Real Sociedad. Désormais dans le noyau des Merengues, Odegaard n’est clairement pas dans les plans de Zinedine Zidane qui ne lui a donné que 367 minutes de jeu sur 9 matches, toutes compétitions confondues. Plusieurs pépins physiques l’ont aussi tenu écarté des terrains cette saison.

« C’est formidable que nous ayons obtenu le prêt de Martin jusqu’à la fin de la saison », a réagi Mikel Arteta, l’entraîneur des Gunners. « Martin est bien sûr un joueur que nous connaissons tous très bien et bien qu’il soit encore jeune, il joue au plus haut niveau depuis un certain temps. Martin nous apportera des options offensives de qualité et nous sommes tous ravis de l’intégrer dans nos plans jusqu’en mai. »