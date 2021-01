Un risque de correction sur les marchés n'est pas exclu, alerte le FMI

"Avec des investisseurs qui misent sur le soutien durable des pouvoirs publics et des marchés qui semblent de plus en plus complaisants devant la hausse continue des valorisations des actifs, les dirigeants doivent être préparés aux risques d'une correction des marchés", souligne l'institution dans son dernier rapport sur la stabilité financière mondiale (GFSR).

Le Fonds a révisé en hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2021, à 5,5%, à la faveur de l'accélération de la vaccination contre le Covid-19 et des aides gouvernementales massives. Mais il relève aussi la grande incertitude entourant ces perspectives.