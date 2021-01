Coronavirus: plus de 18.000 décès en 24 heures dans le monde, un record

Depuis début janvier, la mortalité s’accélère nettement, les seuils de décès quotidiens sont passés plus rapidement et le plateau s’établit à des niveaux de plus en plus élevés. Fin novembre, le monde avait passé le cap des 10.000 décès quotidiens. Puis 11.000 mi-décembre, 12.000 le 8 janvier, 13.000 trois jours plus tard et enfin le plateau actuel de 14.000 décès quotidiens depuis le 22 janvier.