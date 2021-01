Espagne: le PSG «manque de respect» à Barcelone en convoitant publiquement Leo Messi, selon Laporta, candidat à la présidence du Barça

Laporta l’a expliqué lors d’une comparution face à la presse ce mercredi. « Le PSG se permet de dire publiquement qu’il veut recruter Messi. Ça, le Barça ne peut pas le permettre, car c’est un manque de respect. Et d’autant plus venant d’un club-Etat qui passe au-dessus des lois. Il faut aussi travailler en ce sens avec l’UEFA et la FIFA », a-t-il déclaré.

« Le club (le Barça) doit être capable de faire une bonne offre à Messi pour qu’il comprenne et qu’il l’accepte. Quelle que soit la réponse de Leo (Messi), je la comprendrais. Il doit connaître la situation du club, et cela devient urgent. C’est une situation qui est en train de se consolider : lui est libre de négocier avec un autre club, et le Barça n’a toujours pas de président… », a averti l’ancien dirigeant blaugrana.

Le 2 décembre, après la victoire 3-1 sur le terrain de Manchester United, le joueur brésilien du PSG et grand ami de l’Argentin, Neymar, avait confié sur ESPN avoir « très envie de rejouer avec lui, nous devons le faire l’année prochaine ». « C’est ce que je veux le plus, prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain », avait-il ajouté.