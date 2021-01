Le parquet s’oppose à la libération de Stéphane Moreau

Suspecté pour l’essentiel d’abus de biens sociaux, de détournement par personne exerçant une fonction publique, de faux, usage de faux et escroquerie, l’ex-CEO de Nethys, Stéphane Moreau, a été inculpé samedi soir et préventivement déféré à la prison de Lantin. Lire aussi Affaire Nethys: Stéphane Moreau placé sous mandat d’arrêt Un séjour qui a assez duré, a tranché ce mercredi après-midi la chambre du conseil de Liège, se ralliant ainsi aux arguments de l’avocat de M. Moreau, Adrien Masset. Et à ceux de Jean-Pierre Buyle, le conseil de Pol Heyse. Comme François Fornieri et Pierre Meyers la veille, elle a prononcé la libération sous conditions des deux hommes. « La chambre du conseil de Liège a confirmé les indices de culpabilité à l’égard de Messieurs Moreau et Heyse et les a remis en liberté sous conditions consistant, notamment, à ne pas rentrer en contact avec différentes personnes », confirme le procureur général de Liège Christian De Valkeneer.

Le ministère public, qui avait 24 heures pour faire appel, a décidé de le faire... dans un seul des deux cas. « Le parquet général a décidé d’interjeter uniquement appel de la décision remettant monsieur Moreau en liberté sous conditions », précise M. De Valkeneer. Ce recours devra être plaidé dans les 15 jours devant la chambre des mises en accusation. Il n’est pas suspensif, ce qui signifie que Stéphane Moreau reste en détention à Lantin dans l’attente de ces nouvelles plaidoiries. A l’inverse, M. Heyse, ex-directeur financier de Nethys, va pouvoir quitter la prison de Lantin dans les prochaines heures. Le parquet a décidé de ne pas s’opposer à sa libération sous conditions, tout comme il ne s’était pas opposé mardi à la libération de MM. Fornieri et Meyers.

Lire aussi Affaire Nethys: François Fornieri et Pierre Meyers vont sortir de prison Ces deux hommes, anciens membres du comité de nomination et de rémunération de Nethys et à ce titre, pointés du doigt pour avoir validé les montages juridiques douteux qui entre 2018 et 2019, ont permis à l’ancien management de Nethys de recevoir des indemnités, primes et bonus pour un total de 18,65 millions d’euros. François Fornieri et Pierre Meyers ont quitté la prison de Marche ce jeudi sur le coup de midi.