Le retour des «mains invisibles» dans l’affaire Nethys

La formule est de Pierre Meyers, ex-président de Nethys. Interviewé par Le Soir en septembre 2019, lorsque les premières révélations tombent autour des ventes secrètes de certaines filiales, l’homme assure ne pas avoir agi seul. « Nous avons tenu informés des progrès les principaux responsables politiques concernés », lâchait Pierre Meyers à l’époque. Sans citer de nom, il se limitera à un surnom : « On les appelle dans notre jargon les mains invisibles ». Avant de prendre une décision majeure, certaines figures politiques liégeoises en connaissaient « les grandes orientations, et même plus que cela », dixit l’homme aujourd’hui inculpé. Lire aussi Nethys, le grand déballage: Stéphane Moreau va quitter la holding Un peu plus tard, le socialiste liégeois Jean-Pascal Labille confirme l’existence de ces décideurs de l’ombre. « Les décisions stratégiques étaient prises hors du conseil d’administration (de Nethys), c’est le concept des mains invisibles qu’on consultait. Le conseil n’était qu’une chambre d’entérinement. Les décisions étaient prises dans une cabine téléphonique. Ce n’est pas sain ». Mais lui non plus n’a jamais voulu citer de nom. « Que ceux qui ont évoqué ces mains invisibles disent de qui il s’agit. Je n’ai pas d’éléments ou de preuves ».

Depuis, cette petite musique des « mains invisibles » s’est installée. Stéphane Moreau et François Fornieri ont toujours laissé entendre que les ventes des filiales n’étaient pas si secrètes que cela, car certains ténors politiques en auraient été informés. Tout le monde pense bien sûr aux patrons des fédérations liégeoises du PS et du MR (Jean-Claude Marcourt et Daniel Bacquelaine). Mais à ce stade, aucun élément n’a permis de démontrer qu’ils ont joué un rôle dans cette affaire. Quant aux rémunérations colossales octroyées aux top managers de Nethys au moment où ils étaient censés limiter leur salaire, qui intéressent aujourd’hui la justice liégeoise, toute la classe politique jure qu’elle est tombée de sa chaise au moment des révélations.

Lire aussi Nethys: les managers devaient réduire leur salaire… ils ont touché 18 millions « Des décisions validées par différents politiques » Mais voilà que l’avocat de Pol Heyse, ex-directeur financier du groupe Nethys aujourd’hui inculpé, jette un nouveau pavé dans la mare. A la sortie du palais de justice, où il a obtenu la libération de son client, Me Buyle a pointé certaines responsabilités politiques. « Toutes les personnes concernées au niveau du conseil de rémunération, du comité de direction et au niveau des avocats ont été interrogées. Nous sommes dans un tournant du dossier. Nous avons demandé à ce que de nouvelles personnes soient interrogées, c’est-à-dire les vrais décideurs, les femmes et hommes politiques qui étaient là au moment où les décisions ont été prises puisqu’il apparaît maintenant que la plupart des décisions dont on parle ont été validées, suggérées et recommandées par différents politiques de la région de Liège ». L’avocat, qui a désormais accès au dossier judiciaire, assure que certaines pièces ne laissent planer aucun doute sur la validation politique des montages. Il ajoute que le juge d’instruction a fait part de son intention de mener prochainement cette série d’auditions « politiques ». Toujours sans citer le moindre nom.