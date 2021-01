«Fermons les écoles maintenant et enseignons cet été»: l’appel d’un directeur d’école

« On parle toujours de l’importance des enfants, mais les enseignants ? Nous sommes de la chair à canon, et le gouvernement ne fait rien pour notre sécurité », dénonce-t-il.

Il n’y a qu’une seule solution. Fermez les écoles, maintenant. Et rattrapons ces semaines de cours pendant les vacances d’été », demande Gwen Moerman, directeur d’une école de Gand, dans une interview auprès de nos confrères de Het Laatste Nieuws .

Pour Gwen Moerman, le corps enseignant est « le secteur le plus obéissant du pays. Mais rien n’est fait pour notre sécurité. Pourtant, les enseignants sont aussi des parents ou même des grands-parents, ils s’occupent aussi parfois de personnes âgées. »

« Tout au plus, vous pouvez leur donner des cahiers d’exercices. Et puis les semaines de cours qui sont manquées maintenant devront être rattrapées en été, avec de véritables leçons. La majorité des enseignants seront prêts à le faire. C’est tout simplement une année exceptionnelle. En été, tout peut être fait de manière plus sûre, nous l’avons vu », conclut-il.