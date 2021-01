Un homme s’est jeté du viaduc de Vilvorde avec sa fille de 6 ans: la police l’avait interrogé lundi avant de le relâcher

La police locale de la région de Vilvorde-Machelen a reçu un rapport la nuit dernière vers 4h indiquant qu’un véhicule était garé sur le périphérique intérieur. Au bas de l’intersection de la Harensesteenweg et de la Gillekensstraat à Vilvorde, deux corps ont été retrouvés. Les premiers résultats ont indiqué qu’il s’agissait des corps d’un homme de 35 ans de Willebroek et de sa fille de 6 ans.

Le parquet de Halle-Vilvorde a fait vérifier les adresses de l’homme, de son père, de son ex-partenaire, également la mère de l’enfant, et d’une autre ex-partenaire avec laquelle il a une fille de 13 ans, pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres victimes.

« Tout le monde semblait être en sécurité », a déclaré la porte-parole du bureau du procureur, Carol Vercarre. « Nous avons réquisitionné un juge d’instruction pour meurtre et sommes allés sur les lieux avec le juge d’instruction, le médecin légiste et le laboratoire. Des témoins sont activement recherchés et les images de vidéosurveillance de la police routière sont analysées ».