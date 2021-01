Pro League: Ostende récupère Capon, Theate et Hubert, guéris du Covid-19

Malgré les retours de Sambi Lokonga et Trebel et la première de Bruun Larsen, Anderlecht n’a pas été capable de se relancer après son nul blanc contre Waasland-Beveren. Longtemps, le Sporting a été plombé par une erreur du duo Miazga-Delcroix et a pu compter sur le sang-froid de Nmecha pour prendre un point. Insuffisant dans la course au top 4.