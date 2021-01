Pro League: Ostende récupère Capon, Theate et Hubert, guéris du Covid-19, pour affronter le Standard

Le manque de sympathie entre le Diable rouge et le Suédois ne remonte pas au derby de mardi. À leur époque commune à Old Trafford, ils avaient déjà eu l’occasion de « s’apprécier », même s’ils n’avaient joué en tout et pour tout que 7 matches incomplets ensemble. En invoquant sa maman tant aimée, Adolphine, Ibrahimovic a touché une corde sensible du colosse de l’Inter.